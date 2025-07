LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Pellacani/Santoro a caccia di una medaglia nel sincro misto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quinta giornata dei Mondiali di tuffi 2025. A Singapore è il giorno della finale del sincro misto dal trampolino dei 3 metri. Nella notte italiana spazio anche ai preliminari della piattaforma individuale femminile. Italia a caccia del podio con Matteo Santoro e Chiara Pellacani e della qualificazione con Sarah Jodoin Di Maria.

20 le coppie iscritte alla manifestazione, con la coppia cinese composta da Li Yalje e Cheng Zilong chiara favorita. Come spesso accaduto nelle competizioni precedenti alle spalle degli asiatici le porte per il podio sono aperte. Occasione dunque per gli azzurri, che dovranno architettare una gara regolare all’insegna della pulizia, sperando poi in qualche svarione degli avversari.

Lotteranno per il podio i messicani Zynaya Parra Martin ed Osmar Olivera Ibarra. Centroamericani sugli scudi in queste giornate, ma attenzione anche ai britannici Penman/Ried, agli australiani Rousseau/Keeny, ai russi Kuzina/Molchanov. Gara che in ogni caso potrebbe riservare tantissime sorprese viste le tante variabili e soprattutto la differenza di corporatura e tuffi dovuta alla kermesse mista.

La finale del sincro misto dal trampolino dei 3 metri inizierà alle 11.00.