LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Pellacani/Pizzini in finale dai 3 metri, attesa per Conte/Giovannini dalla piattaforma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

5.45 Pellacani/Pizzini sono in finale nei 3 metri sincro femminili dalla piattaforma. Le due azzurre hanno concluso al quinto posto la fase preliminare con 262.56 punti, finendo alle spalle solamente di Cina, Gran Bretagna, Australia e Messico

5.42 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata dei Mondiali di tuffi 2025.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata dei Mondiali di tuffi 2025. A Singapore continua la rassegna iridata dedicata agli sport acquatici: quest’oggi verranno assegnati i titoli nel sincro femminile dal trampolino 3 metri e nel sincro maschile dalla piattaforma 10 metri. L’Italia si presenta in entrambe con due coppie giovani che proveranno a sbaragliare le carte.

La prima gara in programma è quella femminile con la fase preliminare alle 3.02 e la finale in programma alle 9.32. L’Italia si presenta con Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini: le due azzurre sono al primo anno insieme e metteranno nel mirino l’accesso alla finale. L’impresa non sarà facile per le italiane che dovranno chiudere nelle prime 8 posizioni le qualificazioni a cui prenderanno parte 23 nazioni.

Alle 6.02 inizieranno i preliminari del sincro maschile dalla piattaforma 10 metri con 20 nazioni ai nastri di partenza. Riccardo Giovannini e Simone Conte sono alla prima esperienza iridata dopo il fantastico bronzo conquistato agli Europei di Antalya. Gli azzurri partono con l’obiettivo di entrare in finale, prevista per le 11.32, per poi provare a raccogliere il massimo possibile.

Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata dei Mondiali di tuffi 2025 con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!