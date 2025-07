LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Di Maria insegue la finale dalla piattaforma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta LIVE di una nuova giornata di tuffi ai Mondiali di nuoto di Singapore! Nel corso del programma effettuato ieri, l’Italia ha toccato forse uno dei punti più alti nella sua storia per quanto concerne la categoria dei tuffi vista la storica vittoria della medaglia d’oro da parte di Matteo Santoro e Chiara Pellacani, vera stella della nazionale, nei tre metri sincro misti. Oggi, invece, è la volta della piattaforma femminile da 10 metri con la nostra Sarah Di Maria che sogna l’accesso alla finale.

La semifinale, che Di Maria effettuerà grazie alla diciottesima posizione nei preliminari, ultima possibile per la qualificazione, comincerà alle 9.30 (orario italiano), con la nostra azzurra che ovviamente sarà la prima tuffatrice ad iniziare in ognuno dei cinque round. L’obiettivo, assolutamente possibile, è quello di rientrare nelle prime dodici posizioni in classifica al termine della competizione, per poi ottenere l’accesso alla finale dalla piattaforma da 10 metri.

La finale della categoria, con la speranza che vi partecipi anche Di Maria, verrà disputata sempre oggi, alle 12.15 (orario italiano). Le grandi favorite per la vittoria delle medaglie sono sicuramente le due cinesi Yuzi Chen e Peiling Xie, con la prima che addirittura effettuerà ben due tuffi dal coefficiente di difficoltà pari a 3.3, mentre quello più alto sarà eseguito dalla statunitense Bayleigh Cranford, che ha raggiunto la semifinale con il decimo tempo nei preliminari.

C’è grande attesa, quindi, per l’intensa giornata del programma di tuffi con la gara dalla piattaforma femminile, con la speranza che l’azzurra Di Maria riesca almeno a far parte delle dodici atlete qualificate per la gara finale. Ovviamente, potrete seguire la semifinale e la finale qui su OA Sport, che vi propone la Diretta LIVE testuale dei due eventi, come per tutti gli sport di questi bellissimi Mondiali di nuoto a Singapore: buon divertimento a tutti!