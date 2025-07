LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: comincia la finale maschile dai 27 metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

5.16: Quadruplo avanti con mezzo avvitamento per l’azzurro da 86.10 per un totale di 236.10. Adesso ci sarà Andrea Barnaba. Serve un grande tuffo per sognare la medaglia.

5.14: Sporca l’entrata in acqua Gary Hunt ed ottiene 102.90. Il francese sale a 250.50 punti. E’ il momento di Davide Baraldi.

5.12: Il colombiano Garcial Celis sporca l’entrata e si prende 80.85 punti e sale a 221.85. Ora l’attesa per il francese Gary Hunt.

5.10: Il neozelandese Rumpit ottiene 105.80 e si porta a 242.00 al secondo posto.

5.08: Per l’ucraino Prygorov ci sono ben 117.30 punti per un totale di 251.90. Sale in prima posizione.

5.06: L’americano Lazeroff ottiene 104.60 punti e si porta a 237.60. Buonissimo avvio di finale per lo statunitense.

5.03: Il colombiano Gil sporca completamente l’entrata e prende 49.20 e sale a 179.40.

5.02: Comincia la gara con il colombiano Gil.

4.57: Una sfida emozionante per la medaglia d’oro. Sono davvero tantissimi gli atleti che possono lottare per il titolo mondiale. Lo spagnolo Carlos Gimeno, gli americani Lichtenstein e Colturi, i rumeni Popovici e Preda ed il francese Hunt.

4.52: Bisogna infatti ricordare che in questa finale i tuffatori entrano con il punteggio ottenuto dai due obbligatori svolti nei precedenti giorni.

4.49: C’è attesa per quello che potranno fare Andrea Barnaba e Davide Baraldi. Gli azzurri partono rispettivamente con un ritardo di 7 e 19 punti dalla testa della classifica, comandata dalla spagnolo Carlos Gimeno.

4.45: Buongiorno cominciamo la diretta della finale della gara maschile dei tuffi dalle grandi altezze dai 27 metri.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta ed ultima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di tuffi dalle grandi altezze a Singapore. Oggi si assegnano le medaglie della gara maschile dai ventisette metri.

Oggi si svolgeranno gli ultimi due round della gara maschile. Bisogna ricordare che ogni tuffatore tiene i punteggi dei due obbligatori, mentre scarterà i punteggi dei liberi, che verranno proprio sostituiti dai due tuffi di oggi.

L’Italia vuole provare a sognare con Andrea Barnaba e Davide Baraldi. Soprattutto il primo è vicinissimo ai migliori in classifica e si giocherà davvero tutto con i due liberi. Anche Baraldi può puntare ad un bel piazzamento in una finale che promette decisamente spettacolo e dove la lotta per la medaglia d’oro è veramente apertissima.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di tuffi dalle grandi altezze a Singapore. Dalle 5.00 le manche della gara maschile che assegnano il titolo. Buon divertimento!