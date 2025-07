LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: ultima occasione per Milan? Occhio ai ventagli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciassettesima tappa del Tour de France 2025. Si corre la Bollène-Valence di 160.4km. Tutto lascerebbe credere che quella odierna potrebbe rappresentare l’ultima occasione per i velocisti, in considerazione del fatto che la tappa di domenica non proporrà la tradizionale passerella sui Campi Elisi.

Il francese Valentin Paret-Peintre della Soudal Quick-Step si è imposto nella sedicesima tappa, la Montpellier-Mont Ventoux di 171,5 chilometri. Il corridore transalpino ha tagliato il traguardo per primo superando in volata l’irlandese Ben Healy della EF Education – EasyPost, mentre il colombiano Santiago Buitrago della Bahrain-Victorious ha concluso la sua prova in terza posizione, staccato di quattro secondi dal vincitore.

Il disegno odierno rappresenta quasi un invito a nozze per gli sprinter, bisognerà però fare attenzione alle difficoltà proposte dal percorso ai temuti ventagli che nel finale potrebbero frazionare il gruppo e creare diverse sorprese. Si scalano, dopo 66,3 chilometri, il Col du Pertuis, quarta categoria di 3,7 chilometri al 6,6% di pendenza media, e, al chilometro 117, il Col de Tartaiguille, quarta categoria di 3,6 chilometri al 3,5%.Gli oltre quaranta chilometri da percorrere dopo lo scollinamento dell’ultima difficoltà di giornata concedono ampio margine per eventuali rientri di chi si staccherà nella prima parte della gara.

Le squadre dei velocisti si prodigheranno per cercare di tenere la corsa sotto controllo così da mettere i propri uomini nelle migliori condizioni in vista dell’atteso finale.. Jonathan Milan della Lidl-Trek è chiamato a vivere una giornata da protagonista nel tentativo di provare a raccogliere il maggior numero possibile di punti nella corsa per la conquista della maglia verde. Il suo rivale principale è senza dubbio Tim Merlier della Soudal-Quick Step. Il belga conduce 2-1 nel computo degli scontri diretti e proverà ad infliggere il terzo dispiacere all’italiano. Proveranno ad inserirsi nel duello tra i due grandi favoriti l’australiano Kaden Groves della Alpecin – Deceuninck, l’olandese Dylan Groenewegen della Team Jayco AlUla e il belga Arnaud De Lie della Lotto. Potrebbe lanciarsi nella volata di gruppo anche Wout van Aert dellaTeam Visma | Lease a Bike.

Vedremo chi sarà il corridore che festeggerà il successo di giornata e come si modificherà, eventualmente, la classifica generale. La quindicesima tappa prenderà il via alle ore 13:50 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale. Segui con noi la tappa odierna del Tour de France 2025 per non perderti nemmeno un aggiornamento. Buon divertimento!