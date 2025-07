LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si riparte con una sfida tra Milan e Merlier

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’undicesima tappa del Tour de France 2025. Dopo la conquista della maglia gialla da parte di Ben Healy (EF Education-EasyPost) ed il giorno di riposo di ieri, la Grande Boucle numero centododici è pronta una seconda settimana che si preannuncia decisiva.

Si parte oggi con una undicesima frazione che partirà e terminerà a Toulouse dopo 156,8 km. Il percorso, non del tutto pianeggiante, propone in apertura la Côte de Castelnau-d’Estrétefonds (1,4 km al 6,6% di pendenza media) che anticipa un lungo tratto lineare. A 40 chilometri dal traguardo si affrontano consecutivamente la Côte de Montgiscard (1,6 km al 5,3% di pendenza media) e la Côte de Corronsac (900 metri al 6,7% di pendenza media) prima del finale.

La quarta Côte di giornata, quella di de Vielle-Toulouse (900 metri al 6,7% di pendenza media), porta poi allo strappo decisivo che potrebbe accendere la corsa verso il traguardo. Gli 800 metri della Côte finale di de Pech David, ad una pendenza media del 12,4% saranno l’ultimo scoglio per i velocisti, che superata l’ultima difficoltà, avranno strada spianata verso Toulouse.

Vedremo se sarà nuovamente sfida tra Jonathan Milan (Lidl-Trek) e Tim Merlier (Soudal Quick-Step), oppure ci sarà spazio per qualche sorpresa. Fin ora, il campione europeo sta vincendo il confronto con l’italiano (due vittorie per il belga, una per Milan), che però indossa la maglia verde tanto ambita. Sull’arrivo di Toulouse si scriverà un altro capitolo di questa nuova sfida, con una nuova battaglia tra le migliori ruote veloci del Tour 2025.

L’undicesima tappa partirà alle ore 13.15. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale a partire dalle ore 13.30. Segui con noi la frazione odierna per non perderti nemmeno un aggiornamento sulla corsa. Buon divertimento!