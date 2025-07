LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar ed Evenepoel possono incendiare la corsa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour de France 2025. Si preannunciano scintille nella prima domenica della centododicesima edizione della Grande Boucle: dopo l’elettrizzante tappa inaugurale in quel di Lille i corridori si daranno battaglia per 209.1 km che li porteranno da Lauwin Planque a Boulogne Sur Mer.

Il percorso è molto mosso e caratterizzato da diversi muri. Il primo GPM è la Cote de Cavron Saint Martin (1.1 km al 5.9% di pendenza media) posto a 100 chilometri dalla partenza. Finale molto movimentato: negli ultimi 30 chilometri il gruppo affronterà la Cote du Haut Pichot (1.1 km al 9.4%), Cote de Saint Etienne au Mont (1 km al 10.6%) ed infine la Cote d’Outreau (800 metri all’8.8%).

Il percorso lascia aperta la possibilità sia ad un confronto tra i big che ad un arrivo della fuga. Dopo gli attacchi di Jonas Vingegaard e della Team Visma | Lease a bike di ieri, quest’oggi potrebbe essere la volta di Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG).

Il percorso è adatto al campione del mondo che sui muri potrebbe incendiare la corsa, sfruttando anche una possibile alleanza con Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck). Attenzione anche ai movimenti di Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) e Primoz Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe) che dopo la giornata di ieri sono chiamati a recuperare secondi.

La partenza neutralizzata della tappa è prevista per le 12.15 da Lauwin Planque. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Lauwin Planque-Boulogne Sur Mer, seconda tappa del Tour de France 2025, con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!