LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: la cronoscalata di Peyragudes può fare danni

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della tredicesima tappa del Tour de France 2025. È il momento della sfida contro il tempo. Continua la battaglia, senza esclusione di colpi, per aggiudicarsi il successo finale. Si corre la Loudenvielle-Peyragudes, frazione di 10,9 chilometri. La cronoscalata odierne rappresenta l’ultima delle due prove contro il tempo che gli organizzatori hanno calendarizzato in quest’edizione,

Il primo arrivo in salita si è concluso con un nuovo saggio dell’impressionante potenza di Tadej Pogacar. Il fenomeno della UAE Team Emirates-XRG ha dominato la Auch-Hautacam rifilando distacchi siderali ai rivali e ponendo una seria ipoteca sul successo finale. Il vincitore dell’edizione 2024 ha attaccato quando mancavano 11,8 chilometri al traguardo e ha letteralmente creato il vuoto. Jonas Vingegaard della Team Visma | Lease a Bike ha accusato un ritardo di 2’10’’, Florian Lipowitz della Red Bull – BORA – hansgrohe, splendido terzo, ha tagliato il traguardo dopo 2’23’’. In classifica generale il detentore del titolo iridato guida con 3’31’’ di vantaggio sul danese e 4’45’’ su Remco Evenepoel della Soudal Quick-Step.

I corridori si cimentano con una costante ascesa che parte dai 945 metri della partenza e arriva fino ai 1580 metri del traguardo di Peyragudes, salita di prima categoria di otto chilometri al 7,9% di pendenza media e con punte del 16%. I rilevamenti intermedi sono previsti a Escadaoux, al chilometro 4, e a Loudervielle, al chilometro 7,6.

Le energie spese nella tappa di ieri sicuramente potranno pesare. L’irrisoria facilità con cui Tadej Pogacar ha dominato la scena potrebbe far pensare che lo sloveno sia in grado di aumentare ulteriormente il distacco sui diretti rivali e trasformare la parte finale della corsa in una lotta per gli altri due gradini del podio. Da valutare quale potrà essere la reazione di Jonas Vingegaard della Team Visma | Lease a Bike. Il danese ha provato a resistere all’avversario, salvo poi cedere alla distanza e arrivare al traguardo visibilmente provato. A recitare il ruolo del terzo incomodo potrebbe essere Remco Evenepoel. Il belga della Soudal Quick-Step, campione olimpico della specialità, ha vinto in maniera netta la prima cronometro e può sfruttare la prova contro il tempo con il duplice scopo di cercare di recuperare terreno sui primi due e allungare il vantaggio sugli inseguitori.

Si preannuncia una nuova giornata da fuochi d’artificio, vedremo alla fine chi sarà il più veloce al traguardo e come si modificherà la classifica generale. La tredicesima tappa partirà alle ore 13:10 con l’inizio della prova del primo corridore ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale. Segui con noi la seconda prova contro il tempo del Tour de France 2025 per non perderti nemmeno un aggiornamento. Buon divertimento!