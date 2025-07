LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan si gioca la maglia gialla allo sprint!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Tour de France 2025. L’attesa è finalmente terminata, la giornata di oggi aprirà le danze della Grande Boucle numero 112. Tutto pronto per una prima tappa che si apre e si chiude a Lille Métropole dopo 184 chilometri non totalmente pianeggianti.

Si affrontano infatti i primi GPM della corsa a tappe francese, seppur di quarta categoria. Dopo 40 chilometri ci sarà infatti la Côte de Notre-Dame-de-Lorette (1 km ad una pendenza media del 7,6%), che anticipa un lungo tratto pianeggiante che porta al primo Sprint Intermedio di La Motte-au-Bois. Successivamente il Mont Cassell (1,9 km al 3,5% di pendenza media) e il Mont Noir (1,3 km al 6,4% di pendenza media) porteranno i corridori verso l’arrivo di Lille.

Una prima tappa che molto probabilmente si deciderà nella prima volata del Tour. Le speranze azzurre sono tutte affidate nelle ruote veloci di Jonathan Milan. Il corridore della Lidl-Trek, alla prima Grande Boucle della sua carriera, cercherà di conquistare la prima maglia gialla dell’edizione 2025. La concorrenza è ovviamente alta, ma la velocità del classe 2000 può mettere tutti in difficoltà.

Non ci resta che aspettare la partenza della prima tappa per capire chi riuscirà a conquistare la volata di Lille e la prima magia gialla. La prima frazione partirà alle ore 13.10 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dalle ore 13.25. Segui con noi la tappa inaugurale del Tour numero 112 per non perderti nemmeno un aggiornamento. Buon divertimento!