LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: C’è il terribile Mont Ventoux. Vingegaard attacca Pogacar?

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sedicesima tappa del Tour de France 2025. Dopo il giorno di riposo tornano le grandi frazioni montuose, questa volta la cornice sarà rappresentata dalle Alpi. Tadej Pogacar sarà nuovamente protagonista oppure toccherà a Jonas Vingegaard proverà a scalfire il fuoriclasse sloveno?

Di certo, quando siamo giunti a sei tappe dalla fine della Grande Boucle numero 112, il podio sembra già essere delineato. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) è il vero padrone di questo Tour, resta solo da capire se la maglia gialla nelle ultime tappe di montagna si difenderà oppure, con caparbietà, punterà nuovamente alle vittorie di tappa, già quattro in questa edizione.

La sedicesima frazione partirà da Montpellier e terminerà con la scalata dell’iconico Mont Ventoux dopo 171,5 chilometri. Il percorso propone dopo 112 chilometri lo Sprint Intermedio di Châteauneuf-du-Pape, unico snodo prima dell’ascesa finale. Quando mancheranno 15,7 chilometri al traguardo inizierà la salita verso la punta del Mont Ventoux, con una pendenza media dell’8,8%.

Da questo momento potrebbe ripresentarsi la situazione della quattordicesima tappa, con Vingegaard che cercherà di attaccare un Pogacar che non è mai sembrato in difficoltà. Lo sloveno controllerà la situazione oppure punterà nuovamente al successo finale per mettere il punto esclamativo su questo Tour? La sedicesima frazione partirà alle ore 12.10. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale della frazione, per non perderti neanche un aggiornamento dalle ore 12.25. Buon divertimento!