LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: c’è il Mur de Bretagne!

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima tappa del Tour de France 2025. Prosegue la prima settimana della centododicesima edizione della Grande Boucle: quest’oggi i corridori si daranno battaglia per 197 km che li porteranno da Saint Malo a Mur de Bretagne (Guerlédan).

Prima metà di tappa molto mossa ma senza alcuna salita valida per la maglia a pois. Finale incandescente con la Cote du Village du Mur de Bretagne (1.6 km al 3.9% di pendenza media), seguita dal primo passaggio sulla linea dall’arrivo posta in cima al Mur de Bretagne (2 km al 7.1%) e da Saint Mayeux (1.4 km al 5.5%) prima dell’ascesa conclusiva.

Il finale di corsa potrebbe ingolosire i big della classifica generale. Vedremo se la Team Visma | Lease a bike proverà ad inventarsi qualcosa per attaccare Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG). In particolar modo vedremo se le pendenze del Mur de Bretagne invoglieranno Jonas Vingegaard ad attaccare in prima persona. Curiosità anche per capire il comportamento di Mathieu Van der Poel e della Alpecin Deceuninck, chiamati a difendere la maglia gialla.

La partenza ufficiale della settima frazione della Grand Boucle 2025 è prevista per le 12.25 da Saint Malo. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della settima tappa del Tour de France 2025 con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!