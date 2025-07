LIVE Superbike, GP Ungheria 2025 in DIRETTA: Bulega sfida Razgatlioglu

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Ungheria 2025, Bulega cerca pole e vittoria.

Il mondiale 2025 di Superbike esordisce al Balaton Park, nello stato ungherese, e lo fa con una nuova sorpresa in vetta alla classifica. Dopo l’egemonia di Toprak Razgatlioglu in FP1, nella seconda sessione ecco arrivare un velocissimo Sam Lowes, capace di ottenere il miglior tempo di giornata con 1’39″528. Secondo già nella prima sessione, il britannico di casa Marc VDS ha continuato l’ottimo trend degli ultimi round, candidandosi a un ruolo da assoluto protagonista. Razgatlioglu, per onestà, resta il favorito numero per quanto visto ieri, ma tutto è ancora da decifrare. Il gruppo è piuttosto compatto e la terza piazza in entrambe le sessioni è andata all’ottimo Andrea Iannone, che nonostante qualche piccolo problema di setup ha tenuto dietro i piloti Iker Lecuona (caduto in FP2) e un Remy Gardner che ha appena avuto un rinnovo di contratto con la Yamaha GRT.

Sesta posizione per Alvaro Bautista, poi la Bimota di Alex Lowes, mentre per l’azzurro Nicolò Bulega arriva solamente un’ottava posizione dovuta a un feeling non proprio perfetto con la sua Ducati (con focus in frenata). Danilo Petrucci segue a stretta distanza, nei dieci anche un sufficiente Ryan Vickers. Fuori invece dai dieci Andrea Locatelli e Yari Montella, con Axel Bassani solo quindicesimo e Michael Ruben Rinaldi in fondo al ventiduesimo posto. Oggi invece si fa sul serio, Superpole e gara-1.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Superbike, GP Ungheria 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio della Superpole alle ore 11.00 mentre gara-1 inizierà alle 14.00. Buon divertimento!