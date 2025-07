LIVE Superbike, GP Ungheria 2025 in DIRETTA: Bulega deve reagire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di gara-2 del GP di Ungheria 2025. Sul circuito di Balaton Park sarà una domenica di grande spettacolo con la superpole delle 11.00 che precederà il piatto forte e conclusivo di giornata. Nicolò Bulega deve reagire a margine delle spallate assestate dal turco Razgatioglu nelle ultime settimane.

Gara-1 ha sorriso al centauro della BMW, che come accaduto in Gran Bretagna ha dettato il ritmo infliggendo sin da subito un buon distacco all’azzurro, che da metà gara si è accontentato della piazza d’onore. Razgatlioglu ha operato il sorpasso in classifica generale, e vanta ora 9 punti di margine sul pilota emiliano, che ha dunque bisogno di una immediata sterzata per non veder scappar via l’avversario diretto.

Spartito che sembra chiarissimo anche in terra magiara, con Bulega a caccia di Razgatlioglu e poi la lotta per il terzo gradino del podio con lo spagnolo Bautista avvantaggiato rispetto agli italiani Andrea Locatelli e Danilo Petrucci. Occhi puntati anche sui britannici Alex Lowes e Jonathan Rea, con Yari Montella voglioso di confermare quanto di buono offerto in gara-1.

Gara-2 del GP di Ungheria inizierà alle 14.00, con la superpole che invece la anticiperà di 3 ore sulla tabella di marcia. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!