LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Bulega all’attacco tra Superpole Race e gara-2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti a Donington Park, sede del settimo weekend del Mondiale di Superbike 2025.

Nella giornata di ieri, si è disputata gara-1 del Gran Premio di Gran Bretagna, la quale ha visto trionfare senza discussione il campione turco Toprak Razgatlioglu. Il pilota della BMW partiva dalla pole position conquistata nella mattinata, e dopo il terzetto di successi di Misano, ha aggiunto un’altra vittoria alla sua foltissima bacheca. Il dominio dell’anatolico si evince dagli oltre sei secondi rifilati al secondo classificato Nicolò Bulega (Ducati Panigale V4R) e dagli 11 al veterano Danilo Petrucci. Così facendo, Toprak ha accorciato ulteriormente nella graduatoria generale, portandosi a sole quattro lunghezze proprio da Bulega.

L’emiliano potrà riscattarsi oggi, il menù prevede la Superpole Race alle ore 12:00 e gara-2 alle ore 15:00. Nella prima citata, Razgatlioglu partirà nuovamente davanti, con Bulega pronto a mettergli i bastoni tra le ruote. Gara-2 sarà il nodo cruciale del weekend, importante ricordare che le prime nove caselle verranno determinate dalla gara della mattinata.

Toprak Razgatlioglu è il gran favorito anche in questa domenica, in virtù dei dieci successi ottenuti a Donington e delle sei affermazioni nelle ultime sette corse. Nicolò Bulega cercherà la difesa della leadership, in un campionato che sembra ormai essere diventata un’emozionante lotta a due.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della Superpole Race (12:00) e di gara-2 del Gran Premio di Gran Bretagna 2025 di Superbike, la cui partenza è fissata alle ore 15:00. Buon divertimento!