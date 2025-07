LIVE Sonego-Faria, Wimbledon 2025 in DIRETTA: primo azzurro in campo nella seconda giornata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Jaime Faria, valido per il primo turno di Wimbledon. Sul campo-8 l’esordio del tennista azzurro sull’erba di Londra contro un giocatore si è affacciato da poco al grande tennis professionistico, ma ha già ottenuto qualche risultato interessante.

Lorenzo Sonego non è mai riuscito a superare gli ottavi di finale sull’erba di Wimbledon, ma il 2025 sta regalando all’azzurro più di una novità. Dopo il sorprendente cammino fino ai quarti di finale all’Australian Open, chiuso con la sconfitta contro Ben Shelton, il tennista torinese ha l’occasione di dare continuità a un’annata fin qui positiva.

Fresco trentenne, l’azzurro ha davanti a sé l’opportunità di sfruttare l’onda lunga di questo buon momento di forma. Qualora dovesse vincere all’esordio, potrebbe trovarsi di fronte, già al secondo turno, il connazionale Lorenzo Musetti. Attualmente Sonego occupa la 47ª posizione del ranking ATP e affronterà per la prima volta in carriera il portoghese Jaime Faria.

Agli ultimi Australian Open, Jaime Faria ha ottenuto il miglior piazzamento della sua giovane carriera in un torneo del Grande Slam, spingendosi fino al secondo turno prima di cedere al numero uno mondiale Novak Djokovic. Un risultato significativo per il portoghese, che al Roland Garros si era fermato subito all’esordio e, agli US Open 2024, non era riuscito a superare le qualificazioni. Attualmente Faria è il numero 116 della classifica ATP.

La partita tra l'azzurro e il portoghese è la prima sul campo 8 e dunque dovrebbe iniziare attorno alle 12.00 italiane.