LIVE Sonego-Basilashvili, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’azzurro sfida il giustiziere di Musetti

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Sonego e Nikoloz Basilashvili, partita valevole per il secondo turno di Wimbledon 2025. Sui prati londinesi il piemontese torna protagonista: sulla strada verso il terzo turno l’italiano trova l’ostico georgiano, atleta capace di vincere 5 titoli ATP e di salire fino alla sedicesima posizione del ranking mondiale nel 2019.

Il torneo di Sonego è iniziato con una convincente vittoria ai danni di Jaime Faria. L’azzurro ha avuto bisogno di un’ora e quarantacinque minuti per battere il qualificato portoghese con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2. Nella breve stagione su erba il piemontese ha raccolto 2 vittorie e 3 sconfitte tra i tornei di Stoccarda, Halle ed Eastbourne, senza mai riuscire a dare continuità al proprio gioco.

All’esordio in quest’edizione del Major londinese Basilashivili ha battuto in quattro set Lorenzo Musetti. Contro il semifinalista del 2024 il georgiano ha vinto 6-2, 4-6, 7-5, 6-1 sfruttando gli acciacchi fisici del toscano. Il trentatreenne di Tbilisi ha iniziato questo torneo dal tabellone cadetto, dove ha sconfitto Pablo Llamas Ruiz (6-3, 4-6, 6-3), Chak Lam Wong (7-6, 7-6) e Juan Pablo Ficovich (1-6, 7-5, 6-2, 6-1).

Tra i due giocatori ci sono tre incontri, tutti lontani nel tempo: Sonego ha vinto a Roma 2020 e San Diego 2021, mentre Basilashvili si è imposto nella sfida dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021. La partita odierna è la quinta in programma sul campo 17 a partire dalle 12.00, orario italiano. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Sonego-Basilashvili con aggiornamento punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!