LIVE Sinner-Vukic, Wimbledon 2025 in DIRETTA: esordio sul Centrale per il n.1

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sfida di Jannik SINNER al torneo di Wimbledon 2025, di fronte c’è l’australiano Aleksandar Vukic per un posto al 3° turno contro Martinez o Navone.

Il tabellone del n.1 del mondo è stato clemente, nessuna mina vagane nei primi tre turni e un terzo turno che si preannuncia abbastanza morbido. Di fronte oggi c’è un giocatore che può esprimersi molto bene sui prati, e in generale sul veloce, ma che in questa stagione ha fatto estremamente fatica. Si trova infatti appena dentro la top 100, lui che si era anche spinto dentro la top 50 nel 2024. Fa del suo punto di forza la regolarità e può contare su una buona lettura verticale del gioco.

Ovviamente servirà una prestazione concreta del 3 volte campione Slam di Sesto Pusteria, che gioca la sua prima partita sul mitico Center Court del torneo più prestigioso del mondo. Coppa con l’ananas che, per molti, è un affare tra Sinner, Alcaraz e Djokovic, ricordando che il serbo e l’azzurro sono dalla stessa parte di tabellone. Precedenti che sono 2-0 per l’azzurro, con l’aussie che massimo è giunto a 4 giochi in un set nell’ATP di Melbourne nel 2021, fu il primo alloro nel circuito maggiore del formidabile altoatesino.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik SINNER e Aleksandar Vukic valida per il 2° turno di Wimbledon 2025 che prenderà il via come terza partita sul Centrale dopo Evans-Djokovic (dalle 14:30) e Swiatek-McNally: vi aspettiamo!