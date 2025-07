LIVE Sinner-Nardi, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il n.1 del mondo parte con un derby

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno di Wimbledon 2025 tra Jannik Sinner e Luca Nardi. Derby italiano tra numero 1 e numero 95 del mondo alla prima sfida ufficiale in assoluto tra loro. Il vincente dell’incontro troverà al secondo turno uno tra il cinese di Taipei Tseng e l’australiano Vukic.

Sinner, ventiquattrenne altoatesino, si presenta al prestigioso appuntamento voglioso di riscattare la prematura sconfitta patita ad Halle contro il kazako Bublik. Il cammino del re del ranking ATP inizia contro un connazionale, match dunque emotivamente da non sottovalutare. L’azzurro è tra i favoriti del terzo Slam stagionale, che come di consueto ha già regalato sorprese nella giornata d’esordio. Bisognerà entrare in campo concentrati e presenti al 100% sin dal primo punto.

Dal canto suo Nardi, ventiduenne pesarese di origini partenopee, arriva all’All England Club senza aver calcato i prati in tabelloni principali ATP. Il marchigiano ha infatti perso contro il britannico Harris nel primo turno di qualificazione del torneo di Eastburne, unico scelto in preparazione al Major londinese. In stagione ha raggiunto la finale nel Challenger di Koblenz, gli ottavi a Doha, i quarti a Dubai ed al Challenger di Estoril, ed infine qualche settimana fa le semifinali al Challenger di Perugia.

La sfida di primo turno di Wimbledon 2025 tra Jannik Sinner e Luca Nardi sarà il primo match dalle 14.00 sul Court 1. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!