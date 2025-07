LIVE Sinner-Martinez, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il ‘terraiolo’ spagnolo per prendere più confidenza con l’erba

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match Sinner-Martinez

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Pedro Martinez, valido per il terzo turno di Wimbledon 2025 di tennis: l’azzurro vuole proseguire il percorso sull’erba outdoor del torneo londinese.

Il match sarà il primo in programma sul Centre Court a partire dalle ore 14.30 italiane: l’unico precedente tra i due si è giocato a Roma nei trentaduesimi del 2022, quando l’azzurro Jannik Sinner si impose in due set con lo score di 6-4 6-3 sulla terra battuta capitolina.

In carriera, però, è proprio il rosso ad aver dato le maggiori soddisfazioni a Martinez, che ha vinto l’unico titolo in carriera nell’ATP 250 di Santiago del Cile nel 2022, mentre ha perso l’ultimo atto sia a Kitzbuehel 2021 sia ad Estoril 2022, sempre sulla medesima superficie.

OA Sport vi offre la diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Pedro Martinez, valido per il terzo turno di Wimbledon 2025 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. La partita sarà la prima in programma sul Centre Court a partire dalle ore 14.30 italiane. Buon divertimento!