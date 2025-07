LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: iniziano gli ottavi degli spadisti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

3-7 Ancora Tulen

3-6 Gli azzurri devono recuperare tre stoccate

2-5 Attacco Olanda da fondo pedana. Parziale di 0-3

2-2 Pareggio Olanda.

2-1 Italia dopo il primo assalto. Adesso Galassi se la vede con l’altro Tulen, Tristan

6.59 Ci siamo! Comincia l’assalto! Di Veroli sfida Rafael Tulen

6.58 Ultimi preparativi a bordo pedana e ci siamo!

6.55 Cinque minuti all’inizio dell’assalto degli spadisti, pronti ad affrontare i Paesi Bassi dopo una prestazione non eccezionale ieri ai sedicesimi, quando hanno battuto a fatica la Svezia

6.52 Questa invece quella delle sciabolatrici:Michela Battiston, Chiara Mormile, Eloisa Passaro e Mariella Viale.

6.49 Questa la formazione degli spadisti: Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli e Gianpaolo Buzzacchino

6.45 Alle ore 7.00 assisteremo agli ottavi degli spadisti, seguiranno dunque le sciabolatrici

6.42 L’Italia affronterà questo ultimo atto nella speranza di poter mettere le mani sul medagliere. Ma sarà complicato. QUI Spieghiamo il motivo.

6.40 Buongiorno Amici di OA Sport! Mancano esattamente venti minuti all’inizio dell’ultima giornata di gare.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata valida per i Campionati Mondiali di scherma 2025. Sarà un atto conclusivo molto complicato, in quanto la compagine italiana andrà a caccia della vittoria nel medagliere. Ma per riuscire nell’intento, dovrà davvero superarsi nelle ultime due gare in programma, riservate alla prova a squadre della spada maschile e della sciabola femminile.

Si comincerà alle ore 7:00 italiane con gli ottavi della spada maschile, segmento in cui l’Italia affronterà i Paesi Bassi. Non una qualificazione agevole per Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli e Gianpaolo Buzzacchino che, in occasione dei preliminari, hanno battuto soffrendo la Svezia. Se i nostri ragazzi staccheranno il pass per i quarti, se la vedranno invece con una tra Kazakistan e Cina.

Poi, alle 8:00, sarà invece il turno delle sciabolatrici. In tal senso la formazione composta da Michela Battiston, Chiara Mormile, Eloisa Passaro e Mariella Viale (ieri sul velluto contro l’Iran) sfiderà la Spagna. In caso di passaggio del turno invece la sfida sarebbe con una tra Hong Kong e Giappone.

OA Sport vi offre la Diretta LIVE testale della giornata conclusiva dei Mondiali di scherma 2025. Assalto dopo assalto, stoccata dopo stoccata, per non perdersi davvero nulla. Si parte alle ore 7:00. Buon divertimento!