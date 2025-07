LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia per il riscatto, c’è il fioretto femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di una nuova giornata dei Mondiali di scherma 2025. Spazio ai tabelloni individuali di sciabola maschile e fioretto femminile con l’Italia che cerca il riscatto dopo aver mancato il podio negli eventi inaugurali. 8 le carte da giocare per la spedizione tricolore dopo le qualificazioni di Mattia Neri e Pietro Torre, gli unici ad essere passati dalle eliminatorie.

Dalle 7.00 si partirà con la sciabola maschile. Il solo Torre è inserito nella parte alta del tabellone ed esordirà contro il canadese Fares Arfa. Nella parte bassa Michele Gallo sfida l’ucraino Oleksiy Stasenko, mentre Luca Curatoli e Matteo Neri se la vedranno rispettivamente contro il britannico Jonathan Webb ed il cinese Xiao Ling. In caso di vittoria degli ultimi due azzurri citati ci sarebbe già un derby al secondo turno.

In campo femminile le azzurre del fioretto entreranno in pedana dalle 8.00. Anna Cristino ed Arianna Errigo sono inerite nella parte alta, ed incroceranno rispettivamente la svedese Miriam Schreiber e la brasiliana Ana Beatriz Bulcao. Martina Favaretto è la testa di serie numero 3, ed esordirà contro l’israeliana Lior Druck. Infine Martina Batini incrocerà al primo turno la polacca Karolina Zurawska.

In quel di Tblisi (Georgia) sarà una giornata ricchissima in quanto sono previste anche le sfide dei tornei a squadre di fioretto maschile e spada femminile. In entrambi i casi l’Italia sarà testa di serie numero uno e non dovrà affrontare il primo turno. Al secondo turno i fiorettisti attendono una tra Kuwait e Croazia, mentre le spadiste troveranno Olanda o Costa Rica.

La giornata dei Mondiali di scherma 2025 inizierà alle 7.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!