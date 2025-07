LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: ottimo inizio per Galassi e Cuomo! Tra poco inizia il fioretto maschile a squadre!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

7.26 Accorcia le distanze di una staccata Andrews! 2-1

7.25 Doppio vantaggio di Favre! 2-0

7.23 Tutto facile per lo svedese che vince l’assalto 5-0! Andrews torna in pedana per affrontare Favre!

7.23 Mentre tardano a riprendere gli assalti nel pool di Cuomo, Svensson va 3-0!

7.22 Vantaggio di Svensson che trova due stoccate di fila! 2-0

7.20 Al Hammadi ci prova e mette a segno la sua prima stoccata ma Djatsuk vince 1-5! Per la pool di Galassi ci sono Tychler e Svensson!

7.19 Djatsuk spinge e va sullo 0-3!

7.19 Stoccata di Djatsuk che trova lo 0-1!

7.17 Galassi vince il terzo assalto su tre di oggi: battuto Andrews 5-3! In pedana adesso ci sono Al Hammadi e Djatsuk!

7.17 Che ritmo tra Galassi e Andrews con l’azzurro avanti 4-3!

7.14 Completa la rimonta lo svedese! 3-4, con Favre che perde di nuovo! Adesso tocca a Galassi che affronta Andrews!

7.13 Svensson ci prova rimonta Favre! 3-3

7.12 3-1 per Favre, mentre si aspetta l’ingresso in pedana di Billard e Bautista per la pool di Cuomo!

7.11 Nuovo vantaggio per Favre! 2-1

7.11 Svensson pareggia e va 1-1!

7.10 Vantaggio dello svizzero Favre contro Svensson! 1-0

7.07 Favre sfida Svensson sulla pedana blu della pool di Galassi!

7.07 Djatsuk avanti 1-5! Roa domina Brems e vince 3-5!

7.06 Partenza scoppiettante per Roa che è avanti 1-2!

7.05 Sulla pedana della pool di Cuomo ci sono Brems e Roa! Tychler trova l’1-1 contro Djatsuk!

7.05 Djatsuk trova la stoccata del vantaggio! 0-1

7.04 Per la pool di Galassi in pedana ci sono Tychler e Djatsuk!

7.03 Deguchi trova la stoccata della vittoria su Kovalevs! 4-5!

7.01 Al Hammadi ci prova e va 4-3 con Andrews che trova la stoccata decisiva e vince 5-3! 4-4 tra Kovalevs e Deguchi!

7.00 3-1 per Andrews, con Deguchi che ha ripreso Kovalevs e va 3-3!

6.59 Kovalevs va 3-1 mentre Andrews trova il doppio vantaggio e va 2-0!

6.59 Stoccata del vantaggio per Kovalevs! 2-1

6.58 Andrews trova il vantaggio per 1-0, mentre Kovalevs e Deguchi sono 1-1!

6.56 Invece, dopo Cuomo è il turno di Kovalevs che affronta Deguchi.

6.56 Per la pool di Galassi torna in pedana Andrews che sfida Al Hammadi.

6.55 Grande reazione di Cuomo che vince l’assalto 5-2 su Bautista, mentre Galassi battaglia con Svensson: l’azzurro vince 5-3!

6.54 Pareggio di Cuomo che va 2-2 e Galassi, dopo aver trovato il nuovo vantaggio, si è fatto riacciuffare dallo svedese sul 2-2!

6.54 Svensson pareggia Galassi e va 1-1, Bautista va avanti 1-2 su Cuomo!

6.53 Pareggio immediato di Bautista che va 1-1, mentre Galassi trova il vantaggio su Svensson e va 1-0!

6.53 Stoccata del vantaggio di Cuomo! 1-0

6.51 Tychler vince 3-4 e Galassi torna in pedana per affrontare Svensson!

6.51 Alla fine Brems trionfa con Cuomo che torna in pedana per affrontare il filippino Miguel Bautista!

6.50 Brems trova il vantaggio per 3-2, mentre Favre prova la contro rimonta sul sudafricano e va 3-4!

6.49 Billard trova l’assalto del 2-2 su Brems, mentre Tychler completa la rimonta ed è avanti 2-4 su Favre!

6.48 Billard ci prova e pareggia ma Brems trova il nuovo vantaggio ed è avanti 2-1, mentre c’è stata la reazione di Tychler che la porta sul 2-2 contro Favre!

6.48 Vantaggio immediato per Favre che vuole trovare la prima vittoria della sua pool dopo la sconfitta con Galassi!

6.47 Brems resta 1-0 quando manca ormai poco più di un minuto alla fine dell’assalto!

6.46 Vince il britannico Andrews per 5 stoccate a 2 con Favre che torna in pedana per affrontare Tychler!

6.46 4-1 per Andrews, mentre Brems trova la stoccata del vantaggio!

6.44 Ottima partenza per Andrews che è avanti 3-1 su Djatsuk!

6.43 Roa porta a casa l’assalto per 4-5, spazio a Corentin Billard dal Senegal e ad Alexander Brems dalla Danimarca nella pool di Cuomo!

6.42 Mentre Roa e Deguchi si trovano sul 3-4 per il colombiano, nella pool di Galassi spazio a Andrews e Djatsuk!

6.40 Deguchi e Roa partono forte e vanno 1-1, mentre Svensson trova il vantaggio sull’atleta degli Emirati Arabi, 3-0 per lo svedese!

6.38 Terminano i primi due assalti dei nostri azzurri che mettono in cassa le prime stoccate importanti! Per la pool di Galassi adesso in pedana ci sono Svensson e Al Hammadi, mentre per quella di Cuomo ci sono Deguchi, brasiliano, e Hernando Roa, colombiano!

6.37 Vantaggio di Cuomo per 5-4, mentre Galassi è sopra 5-3!

6.36 L’azzurro raggiunge il letto sul 4-4, mentre Galassi trova la stoccata del vantaggio e va 3-2

6.36 Cuomo ancora sotto con Kovalevs! 3-4

6.35 Galassi trova il nuovo vantaggio su Favre, ma lo svizzero lo riprende di nuovo! 2-2

6.35 L’assalto di Cuomo è accesso! 2-2 ad un minuto dalla fine!

6.34 Reazione immediata dello svizzero che trova la prima stoccata del suo assalto! 1-1

6.34 Galassi apre le danze con Favre! 1-0

6.33 Prima stoccata per Kovalevs su Cuomo! 0-1

6.30 Gli assalti dei due italiani stanno per iniziare!

6.27 Galassi si prepara per affrontare il suo primo assalto contro Favre, mentre nella pedana numero 22, Cuomo sfiderà il lettone Sergejs Kovalevs!

6.24 Presente anche Valerio Cuomo nella Pool numero 16, con gli assalti che stanno per iniziare!

6.23 Oltre Hadrien, Galassi dovrà vedersela con l’arabo Al Hammadi Abdullah, il britannico Benjamin Andrews, lo svedese Jonathan Svensson, l’estone Filipp Djatsuk e il sudafricano Pavel Tychler.

6.20 Il nostro Galassi, fresco vincitore del suo primo argento europeo nella spada a Genova lo scorso giugno, sarà impegnato, tra pochissimi minuti nella pedana blu, dove darà lui il via al suo girone eliminatorio: infatti, il classe 2005 avrà il primo assalto della pool, contro lo svizzero Favre Hadrien.

6.15 Buongiorno amici di OA Sport, a Tbilisi sono le 8.13 e tra pochi minuti inizierà la prima fase del torneo di spada maschile: i gironi eliminatori! Per l’Italia ci sarà Matteo Galassi, che fa parte della prima pool e che se la vedrà con altri sei spadisti per ottenere la cessa alla fase ad eliminazione diretta!

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di questo intenso sabato dei Mondiali di scherma 2025. A Tbilisi (Georgia) si assegnano i primi titoli a squadre con le fasi decisive del fioretto maschile e della spada femminile. Si disputeranno anche i gironi eliminatori di spada maschile e sciabola femminile con diversi italiani che non dovranno fari sorprendere per centrare la qualificazione al tabellone principale.

Dopo aver giochicchiato nel primo turno di ieri contro la Croazia Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Tommaso Marini e Filippo Macchi alzeranno i giri del motore sin dall’ottavo di finale. Italia che alle 8.00 Singapore, con la vincente che troverà ai quarti una tra Corea del Sud e Polonia. Parte bassa del tabellone presidiata dagli Stati Uniti, che agli ottavi se la vedranno con il terzetto spagnolo.

Per quel che riguarda la spada femminile le azzurre, a margine della passeggiata iniziale che le ha viste dominare l’Olanda, ripartiranno alle 9.00 dall’ostico Hong Kong. Eventuali quarti di finale per Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio e Giulia Rizzi contro Svizzera o Estonia. Dall’altra parte del tabellone le atlete che concorrono sotto bandiera neutrale, teste di serie numero 2, affronteranno Israele.

La quinta giornata dei Mondiali di scherma 2025 inizierà alle 6.30 con i gironi eliminatori di spada maschile, mentre le prove a squadre riprenderanno alle 8.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!