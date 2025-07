LIVE Paolini-Rakhimova, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’azzurra deve fare attenzione alla russa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno di Wimbledon 2025 tra Jasmine Paolini e la russa Kamilla Rakhimova. Secondo confronto diretto in assoluto tra le due giocatrici con l’azzurra che nel 2022 si impose in due parziali nel torneo WTA 100 di Les Franqueses del Valles. La vincente della sfida troverà al terzo turno una tra la tedesca Lys e la ceca Noskova.

Paolini, ventinovenne di Bagni di Lucca, arriva al prestigioso appuntamento dopo aver sconfitto in rimonta al primo turno la lettone Sevastova. La toscana in primavera ha strabiliato in quel di Roma aggiudicandosi gli Internazionali d’Italia prima di arrampicarsi fino agli ottavi di finale al Roland Garros. L’azzurra è riuscita a conservare la quarta posizione nel ranking e ad ergersi fino alle semifinali sull’erba di Bad Homburg, ma a Wimbledon scade la seconda pesantissima cambiale dopo la finale dell’anno scorso.

Dal canto suo Rakhimova, ventitreenne di Yekaterinburg (Russia), si presenta al secondo turno dello Slam londinese a margine della vittoria in tre parziali sulla nipponica Ito. Numero 80 del ranking WTA in stagione ha raggiunto i quarti di finale al Challenger di Parigi e quelli sull’erba di Eastbourne, dimostrando dunque di sapersi districare sui prati britannici.

La sfida di secondo turno di Wimbledon 2025 tra Jasmine Paolini e la russa Kamilla Rakhimova sarà il terzo incontro dalle 12.00 sul Court 3 dopo Tomova-Kartal e Rublev-Harris.