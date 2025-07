LIVE Nuoto, Europei juniores 2025 in DIRETTA: Ceolin, Longobardo e Del Signore cercano la zampata vincente!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei juniores di Samorin in Slovacchia. Fino al 6 luglio 2025, la Slovacchia ospita il meglio del nuoto giovanile europeo: è infatti la X-Bionice Sphere, già teatro degli Europei U23, ad accogliere lo European Aquatics Junior Swimming Championships. Le gare si disputano all’aperto in un impianto moderno e rodato, pronto a ricevere 308 nuotatrici e 358 nuotatori da tutto il continente.

L’Italia si presenta all’appuntamento con 38 nuotatori (22 donne e 16 uomini), una delle delegazioni più folte e bilanciate di tutto il campionato. La selezione azzurra è stata definita sotto la guida tecnica di Marco Menchinelli e Marco Pedoja, quest’ultimo noto anche per aver allenato Nicolò Martinenghi agli inizi. Pur senza alcuni elementi di spicco – come Carlos D’Ambrosio e Alessandro Ragaini, che saranno impegnati ai Mondiali assoluti di Singapore – la squadra italiana punta in alto, con l’obiettivo di confermare il valore del proprio vivaio.

Gli azzurri hanno conquistato sette medaglie nelle prime tre giornate di gara, l’oro nella 4×100 stile libero maschile, nella 4×200 stile libero femminile e di Bianca Nannucci nei 200 stile libero, l’argento nella 4×100 femminile, di Del Signore nei 50 dorso, di Giannelli nei 1500 sl e il bronzo della 4×100 stile libero mista. Anche oggi saranno tanti gli azzurri in finale ma le maggiori ambizioni di medaglia le nutriranno, almeno per le gare di cui si sono disputate le semifinali ieri, Francesco Ceolin nei 100 farfalla, Michele Longobardo nei 200 rana e Daniele Del Signore nei 200 rana. In vasca anche Viola Ricci nei 200 dorso, Lucrezia Mancini e Marta Taddei nella finale dei 200 rana

Il programma di oggi prevede al mattino le batterie dei 100 stile donne, dei 400 misti uomini, dei 200 farfalla donne, degli 800 stile libero donne e uomini e della 4×100 mista mista. Nel pomeriggio le seguenti finali: i 100 farfalla uomini, i 200 rana uomini, i 50 stile libero uomini, i 200 rana donne, i 200 dorso uomini, i 200 dorso donne, i 400 misti uomini, la 4×100 mista mista.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei juniores di Samorin in Slovacchia: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Le semifinali e finali inizieranno dalle 18.00. Buon divertimento!