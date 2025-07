LIVE Nuoto di fondo, 5 km maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Paltrinieri non vuole fermarsi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di nuoto di fondo maschile a Singapore: in programma la 5 km. Il via sarà dato alle 4.00 italiane, con Gregorio Paltrinieri e Marcello Guidi pronti a giocarsi le proprie carte. Per Paltrinieri, dopo lo splendido argento nella 10 km, si tratta di un test importante, nell’ambito di un percorso che lo proietta verso l’obiettivo di essere protagonista anche nella maratona acquatica ai Giochi di Los Angeles 2028, dopo aver costruito una carriera di successi che lo ha portato finora a conquistare ben 17 medaglie iridate tra vasca e acque libere.

La gara iridata sarà un banco di prova significativo. Agli Europei in Croazia, Paltrinieri ha conquistato l’oro su questa distanza, mentre ha incontrato più difficoltà nella distanza olimpica. A Singapore l’azzurro, nonostante lo stop forzato per la frattura al gomito e una ripresa piuttosto blanda, ha già conquistato un argento di grande spessore chiudendo la 10 km alle spalle di Florian Wellbrock che sta attraversando un grande momento di forma e sembra tornato quello dei tempi migliori. Bisogna dire che l’acqua calda è spesso un’alleata per Greg e lo è stato anche mercoledì, ma sarà fondamentale gestire al meglio le energie e adottare una strategia efficace per arrivare lucido nel finale.

Il livello della concorrenza è altissimo. La Germania schiera due pezzi da novanta: Florian Wellbrock, campione olimpico e tre volte iridato sui 10 km, e Oliver Klemet, quarto , argento a Tokyo. L’Ungheria risponde con il vincitore della 10 km ai Giochi di Parigi, Kristóf Rasovszky, affiancato dal bronzo David Betlehem: entrambi hanno deluso nella 10 km iridata dopo i fuochi d’artificio degli Europei di Stari Grad e vorranno sicuramente rifarsi. Non mancano nemmeno i francesi Marc-Antoine Olivier e Sacha Velly, più volte protagonisti a livello internazionale. Attenzione all’australiano Lee, micidiale in volata. In questo scenario competitivo, anche Marcello Guidi punta a dire la sua.

Si parte alle 4.00.