LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: si parte con solo libero, poi la finale del tecnico a squadre

Buongiorno Amici ed Amiche di OA Sport e Benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata valida per I Campionati Mondiali 2025 di nuoto artistico, evento attualmente in corso a Singapore. Saranno due le Finali a cui assisteremo quest’oggi: il libero solo femminile ed il team tecnico.

In occasione della prima prova scenderà in vasca Enrica Piccoli che, dopo la brillante sesta piazza conquistata insieme a Lucrezia Ruggiero nel duo tecnico, proverà a scalare ancora di posizioni in campo individuale. Nei preliminari la nostra portacolori ha guadagnato anche in questo caso la sesta moneta, dove ha ottenuto il punteggio complessivo di 225.7726.

Alle 12:30 inizierà invece l’ultimo atto del team tecnico, competizione in cui sarà della partita anche l’Italia, reduce dal quarto posto strappato nei preliminari, segmento in cui la formazione azzurra si è spinta fino a quota 278.0758.

Si parte alle ore 4:00.