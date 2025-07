LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: Piccoli-Ruggiero sognano una medaglia nel duo libero

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta LIVE testuale della finale di duo libero donne nel nuoto artistico, con i Mondiali di nuoto che si stanno giocando a Singapore. A rappresentare l’Italia in questa finale ci saranno Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero che, nella fase preliminare, hanno ottenuto il terzo miglior punteggio tra i partecipanti, con le dodici migliori coppie che sono passate alla fase successiva della competizione: le due azzurre sono state premiate per il loro esercizio con 266.95 punti, dietro solo alle Atlete Neutrali B che ne hanno ottenuti 269.46 e la Spagna, prima, con 273.89.

La giornata di ieri per Lucrezia Ruggiero è stata incredibile, visto il bronzo ottenuto nella finale del duo tecnico misto insieme a Filippo Pelati che conquista quindi il suo secondo terzo posto in questa edizione dei Mondiali. Adesso, l’obiettivo di Ruggiero, insieme a Piccoli, è quello di migliorare il sesto posto che le due azzurre hanno ottenuto al termine della gara di duo tecnico femminile.

Come si evince anche dal turno preliminare, le vere favorite per la prima posizione saranno le spagnole, con Ruggiero e Piccoli che, tuttavia, potrebbero impensierire le altre nazioni per le restanti due possibilità di medaglia, forti dell’ottimo preliminare citato prima. L’ordine di esibizione della finale di duo libero femminile, inizierà dall’ultima coppia che si è qualificata arrivando alla dodicesima posizione: sarà quindi la Gran Bretagna la prima nazione ad andare in vasca, seguita dal Canada, dalla Germania, dal Messico, dall’Ucraina, dalla Cina, dalla Francia, dal Giappone, dall’Italia, dai Neutrali B e, infine, dalla Spagna.

L’evento inizierà dopo i preliminari dell’acrobatico a squadre, che partiranno alle 4.00 (orario italiano), mentre la finale di Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero inizierà alle 13.30, con OA Sport che vi permette di seguire le due azzurre in Diretta LIVE testuale: buon divertimento a tutti!