LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: Pelati ci riprova nella finale del libero

Amici ed Amiche di OA Sport Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata valida per i Campionati Mondiali 2025 di nuoto artistico, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni presso la World Aquatics Championship Arena di Singapore. Sarà un day-4 molto importante per i colori azzurri, in quanto l’Italia cercherà di sbloccare il medagliere destreggiandosi in due prove tutt’altro che semplici.

Le ostilità si apriranno alle 8:00 italiane, orario di inizio della finale dedicata al solo libero maschile, dove i riflettori saranno puntati su Filippo Pelati, reduce dalla sesta piazza raccolta in occasioni della competizione tecnica e motivato a brillare al suo primo Mondiale, seppur non recitando il ruolo da principale pretendente per la top 3.

Alle ore 12:30 invece partirà il segmento dedicato al duo tecnico femminile, in cui a farsi spazio sarà il binomio formato da Enrica Piccoli-Lucrezia Ruggiero, comportatesi benissimo in occasione dei preliminari, in cui hanno strappato un’ottima settima piazza dimostrando di avere ancora margine di crescita malgrado tante avversarie attrezzate.

Si parte alle 8:00 con la prova del libero maschile.