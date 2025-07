LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia ci prova nel duo tecnico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Nuoto Artistico, Mondiali Singapore 2025, finale del duo tecnico misto con Filippo Pelati e Lucrezia Ruggeiro.

Al World Aquatics Arena va in scena la finale del Mondiale Singapore 2025 del duo misto tecnico, con protagonisti gli azzurri Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero. Il 18enne emiliano si è rivelato la grande scoperta di questa edizione a Singapore. Al suo debutto nella categoria senior, ha già conquistato un’eccezionale medaglia di bronzo nella gara del solo libero maschile, chiudendo la prova con un punteggio di 213.9850.

Al suo fianco, Lucrezia Ruggiero, un’atleta di grande esperienza e spessore internazionale, già oro ai Mondiali di Budapest 2022. Insieme formano un duo competitivo per il Bel Paese: negli Europei senior 2025, a Funchal, in Portogallo, hanno ottenuto la medaglia di bronzo (punteggio 205.9059) con una nuova routine che è ispirata alle note del tango argentino in chiave moderna. L’esercizio è stato costruito dall’allenatrice russa Anastasia Ermakova, che da anni si occupa delle loro coreografie in nazionale. Restano favorite gli atleti neutrali Mayya Gurbanberdieva e Aleksandr Maltsev seguiti dai cinesi Sitong Guo e Muye Guo.

Le nazionali in gara nella finale

Neutral Athletes B: Mayya Gurbanberdieva (26), Aleksandr Maltsev (30)

Curaçao: Kyra van den Berg (19), Yaqil Alberto (18)

Cuba: Talia De Jesus Joa Fernandez (18), Jose Carlos Borges Sanchez (16)

Brasile: Gabriela Regly (25), Bernardo Santos (25)

Italia: Lucrezia Ruggiero (25), Filippo Pelati (18)

Israele: Aya Mazor (18), Yogev Dagan (17)

Thailandia: Pongpimporn Pongsuwan (23), Kantinan Adisaisiributr (18)

Gran Bretagna: Isabelle Thorpe (24), Ranjuo Tomblin (19)

Cina: Sitong Guo (18), Muye Guo (17)

Colombia: Emily Minante (18), Gustavo Sanchez (24)

Cile: Theodora Garrido (18), Nicolas Campos (17)

Spagna: Mireia Hernandez Luna (23), Dennis Gonzalez Boneu (21)

Messico: Joana Jimenez Garcia (31), Diego Villalobos Carrillo (20)

Kazakistan: Nargiza Bolatova (21), Eduard Kim (19)

