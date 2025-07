LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: azzurre per l’impresa nella finale del libero a squadre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Nuoto Artistico, Mondiali Singapore 2025, finale del team free.

Il Mondiale di nuoto artistico 2025 entra nel vivo con la sua terza giornata di gare. Nella World Aquatics Championship Arena di Singapore ci saranno altre medaglie in palio, dopo quelle del solo tecnico maschile e del solo tecnico femminile. Oggi, infatti, è la giornata che è stata dedicata prima al libero femminile e poi alla finale del team free che inizierà alle 12.30.

Ieri si sono assegnati le prime medaglie della rassegna iridata, con l’atleta neutrale Aleksandr Maltsev che ha conquistato la medaglia più sognata nel solo tecnico maschile. L’italiano Filippo Pelati, ricordiamo, al suo primo Mondiale, si è dovuto fermare al sesto posto, con uno score di 228.0800. L’azzurro classe 2007 nonostante questo può comunque ritenersi soddisfatto della sua gara in mezzo ai big del nuoto artistico.

Oggi, come detto prima, è anche il turno della finale del team free. I preliminari di ieri sono stati dominati dalla nazionale cinese che ha preso uno score di 338.2167. La rosa italiana ha guadagnato l’accesso alla finale chiudendo la qualifica al sesto posto in graduatoria, con un programma di coefficiente di difficoltà pari a 69.3000. Le azzurre sognano l’impresa per arrivare ad una medaglia.

Team free preliminary

1. Cina 338.2167 (190.4667 EL – 147.7500 AI)

2. Spagna 329.4288 (180.8288 EL – 148.6000 AI)

3. Giappone 327.9186 (187.5686 EL – 240.3500 AI)

6. Italia 304.5067 (173.6067 EL – 130.9000 AI)

Il team italiano. Atlete: Valentina Bisi, Betrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Sophie Tabbiani e Giulia Vernice.

