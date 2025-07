LIVE Musetti-Basilashvili, Wimbledon 2025 in DIRETTA: attenzione al veterano georgiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA SPORT e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’esordio a Wimbledon 2025 del semifinalista in carica dello Slam londinese Lorenzo MUSETTI, che parte dal redivivo qualificato georgiano Nikoloz Basilashvili.

Giocatore pericolosissimo: è tornato! L’ex top 20 di Tblisi (GEO) ha riacquistato la classifica per giocare le qualificazioni nei tornei del Grand Slam dopo che era praticamente dovuto ripartire da zero nel costruire la sua carriera. Lo ha fatto e si trova a giocare sulla superficie e nelle condizioni di gioco che più lo favoriscono, veloce e senza nulla da perdere. Ha un braccio d’oro, ma perde spesso la bussola: andrà portato fuori dalla sua altezza ideale d’impatto, dalla quale è in grado di lasciare fermo chiunque!

L’azzurro arriva a questa prima partita nel suo cammino londinese in un momento stra-positivo dal punto di vista tennistico, ma ha altresì avuto dei problemi fisici che gli hanno impedito di difendere i 500 punti della prima parte di stagione su erba. Niente di preoccupante, le magie mostrate nella stagione su terra battuta lo hanno ripagato di tutte le sofferenze nei momenti difficili. Adesso gioca questo Slam da top 10 e gioca addirittura da numero 6 del mondo virtuale.

I 1300 punti in scadenza infatti di Novak Djokovic fanno sì che l’azzurro virtualmente si trovi in sesta posizione mondiale con una manciata di punti su Rune (eliminato) e sullo stesso 24 volte campione Slam serbo. Il tabellone propone un ostico esordio, ma non si vede chi potrebbe impedire di bissare quantomeno il quarto di finale del 2024 a un Musetti in forma e ispirato sui prati londinesi, non dimenticando che più volte si era trovato spalle al muro nel percorso di avvicinamento alla prima semi Slam.

Non resta quindi che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida, la prima di Lorenzo MUSETTI a Wimbledon 2025 contro l’ostico bombardiere georgiano Nikoloz Basilashvili, si gioca come secondo match dalle 12:00, prima dell’azzurro COCCIARETTO-Pegula! Vi aspettiamo!