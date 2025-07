LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: giornata con qualifiche e Sprint Race al Sachsenring

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP di Germania, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito del Sachsenring, piloti e team dovranno lavorare alacremente per trovare la giusta messa a punto in vista delle qualifiche e soprattutto della Sprint Race, che metterà in palio i primi punti di questo fine-settimana.

Francesco Bagnaia vorrà essere tra i protagonisti di un appuntamento che potrebbe non essergli così favorevole. Sul layout tedesco Pecco, tradizionalmente, ha sempre fatto fatica e ieri ha sfruttato i due turni di prove per fae delle comparazioni su due telai che la Ducati gli ha messo a disposizione per trovare delle soluzioni ai suoi problemi. Ha optato per la soluzione standard Pecco e ci si augura che riesca essere della partita per le posizioni migliori.

Di sicuro c’è che il compagno di squadra, Marc Marquez, va fortissimo. Il pilota spagnolo, grande interprete di questo tracciato e 11 volte a segno in carriera considerando tutte le classi, ha iniziato fin dalla FP1 a martellare su tempi notevolissimi ed è il naturale favorito per la conquista della pole-position e della vittoria nella Sprint di oggi. Vedremo chi riuscirà a inserirsi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP di Germania, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.10 con la FP2, a seguire (dalle 10.50) vi saranno le qualifiche. La Sprint Race, invece, inizierà dalle 15.00. Buon divertimento!