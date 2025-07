LIVE MotoGP, GP Cechia 2025 in DIRETTA: si torna sullo storico circuito di Brno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio della Cechia, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Brno ci attende una giornata di capitale importanza per capire quali saranno i reali valori in pista. Il Motomondiale mancava dal 2020 dalla pista ceca. L’ultimo vincitore è stato Brad Binder, mentre nel 2019 aveva vinto Marc Marquez.

Dopo la tappa del Sachsenring la classifica generale vede sempre al comando Marc Marquez che ormai può vantare un vantaggio in tripla cifra sul fratello Alex. A ben oltre 100 punti, invece, troviamo Francesco Bagnaia. Pecco, dopo il podio nel Gran Premio di Germania, vuole dare una scossa alla propria stagione che, per ora, sta proseguendo in maniera davvero anonima. Anche nelle dichiarazioni pre-Brno, il pilota due-volte campione del mondo ha confermato come debba trovare il giusto grip al posteriore. Ce la farà nel tracciato ceco?

Quale sarà il programma della giornata? La classe regina darà il via al proprio lavoro alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere della durata di 45 minuti. Si tornerà poi in azione al pomeriggio alle ore 15.00 per le fondamentali pre-qualifiche della durata di 60 minuti, che andranno a comporre la top10 che nella giornata di sabato potrà evitare la Q1 nel corso delle qualifiche che andranno a definire lo schieramento di partenza.

Il venerdì del Gran Premio della Cechia scatterà alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere.