LIVE MotoGP, GP Cechia 2025 in DIRETTA: qualifiche e Sprint Race, chi fermerà Marquez?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio della Cechia, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul rientrante tracciato di Brno (dove non si gareggiava da ben 5 anni, ultimo vincitore Brad Binder) si inizierà davvero a fare sul serio. Dopo le prove libere e le pre-qualifiche disputate ieri, infatti, oggi andranno in scena le qualifiche e la Sprint Race che andrà ad assegnare i primi punti del weekend ceco. Ci attende un sabato tutto da vivere!

Quale sarà il programma di questo sabato del Gran Premio della Cechia? Si inizierà, come tradizione, con la seconda sessione di prove libere che scatterà alle ore 10.10 e darà modo a team e piloti di preparare le moto nell’ultima mezzora a disposizione. Alle ore 10.50, infatti, sarà la volta delle qualifiche che andranno a comporre lo schieramento di partenza della Sprint Race che, come sempre, vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 15.00.

Arriviamo a questo appuntamento con una situazione in classifica generale pressoché delineata. Marc Marquez vola verso il suo nono titolo iridato con 344 punti e un margine di vantaggio rassicurante di ben 83 lunghezze sul fratello Alex e 147 su Francesco Bagnaia. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio con 202 punti di distacco, quinta per Franco Morbidelli a 205 e sesto Marco Bezzecchi con 214. Fuori classifica, per ovvi motivi, il rientrante Jorge Martin che proverà a inserirsi nella battaglia nonostante 3 infortuni subiti in poche settimane e un solo weekend di gara alle spalle (quello del Qatar).

Il sabato del Gran Premio della Cechia scatterà alle ore 10.1o con la seconda sessione di prove libere, quindi qualifiche a partire dalle ore 10.50 e Sprint Race alle ore 15.00. Un programma davvero ricchissimo e da non perdere. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’intera giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della MotoGP sullo splendido tracciato di Brno. Buon divertimento!