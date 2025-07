LIVE Italia-Serbia, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: grande sfida tra Egonu e Boskovic!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live testuale del match tra Italia e Serbia, valido per il decimo match della prima fase di Nations League volley femminile, con le azzurre di Julio Velasco che vogliono continuare la striscia di vittorie ottenute fino a questo momento, che ammonta a ben nove su altrettante partite giocate. La Nazionale di pallavolo femminile, con la vittoria contro il Belgio ottenuta nella giornata di ieri, ha raggiunto il primo obiettivo stagionale di questa lunga estate: la qualificazione alle Finals di Nations League volley, con l’intenzione di voler difendere il titolo conquistato un anno fa.

L’Italia, come detto, vanta una striscia di vittorie lunghissima, visto che hanno vinto ogni match giocato fino a questo momento nella competizione, riuscendo a sconfiggere in ordine l’USA per 3-0, la Germania per 3-2, la Corea del Sud per 3-0, il Brasile per 3-2, la Bulgaria per 3-1, la Thailandia per 3-0, il Giappone per 3-2, la Cina per 3-0 e, infine, il Belgio, affrontato come detto nella giornata di ieri, battuto per 3-0. Quello che stanno facendo le ragazze di Velasco è un qualcosa di incredibile, soprattutto in vista dei Campionati Mondiali che si giocheranno in Thailandia.

Mentre l’Italia, con la vittoria di ieri, resta saldamente da sola al primo posto, la Serbia sta vivendo tutt’altra edizione di Nations League volley, con le Aquile che hanno vinto una sola partita, quella di ieri, contro la Repubblica Ceca. Prima del match appena citato, la Serbia ha perso con la Repubblica Dominicana per 2-3, con il Giappone per 0-3, con la Bulgaria per 2-3, con il Canada per 2-3, con l’USA per 2-3, con la Germania per 1-3, con la Francia per 1-3 e, infine, con la Polonia per 1-3, ottenendo, a tre match dalla fine della terza e ultima settimana della Nations League volley, il sedicesimo posto in classifica.

Sarà l’Italia, ovviamente, la squadra favorita nel match che inizierà alle 17.00 e che si giocherà in Olanda, all’Omnisport Apeldoorn di Apeldoorn. Tuttavia, la nazionale serba può rivelarsi comunque una sorpresa nel corso della partita, nel caso in cui le ragazze di Velasco dovessero sottovalutarla, vista la presenza di campionesse del calibro di Tijana Boskovic, che resta una delle migliori giocatrici del mondo. Ovviamente, potete seguire l’intero incontro grazie alla Diretta Live testuale che vi offre OA Sport, buon divertimento a tutti!