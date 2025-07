LIVE Italia-Serbia, Europei basket U18 2025 in DIRETTA: gli azzurrini sognano l’impresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon tardo pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto di finale degli Europei Under 18 tra Italia e Serbia. Si gioca alla Belgrade Arena, o Beogradska Arena a seconda di come la si voglia vedere: è tra gli impianti più grandi d’Europa.

L’Italia arriva all’appuntamento da imbattuta: quattro vittorie su quattro e quasi 34 punti di media rifilati alle altre squadre (vero è che solo la Germania è apparsa realmente competitiva). Una sconfitta invece per la Serbia, nel girone contro la Lituania poi clamorosamente eliminata dalla Lettonia.

Ottavi diversi e simili: Italia con il +44 sull’Austria senza nemmeno spingere più di tanto nonostante i 101 punti, Serbia con un roboante 106-36 sullo sventurato Belgio. Per gli azzurri da verificare le condizioni di Thomas Acunzo, che si è fatto male nella sfida contro gli austriaci in una lotta a rimbalzo a inizio secondo quarto.

Per l’Italia l’ultimo podio continentale risale al 2016 in un Europeo giocato a dicembre per instabilità politica in Turchia; c’erano Baldasso, Pajola, Moretti, Caruso tra gli altri. Cinque le vittorie continentali della Serbia da quando è Paese a sé stante, l’ultima nel 2023. Il tutto come contorno per un confronto non banale.

La palla a due di Italia-Serbia verrà alzata alle ore 18:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!