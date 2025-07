LIVE Italia-Nuova Zelanda, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: inizia l’avventura iridata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Nuova Zelanda, Mondiali pallanuoto femminile 2025, debutta il Setterosa.

Nella giornata di oggi, alle ore 11.35, prende il via l’edizione del Mondiale 2025 di pallanuoto femminile per il Setterosa. A Singapore, all’OCBC Aquatic Centre, le azzurre sfideranno la Nuova Zelanda nel Girone A. La nazionale femminile di pallanuoto italiana cerca la prima vittoria per giocarsi il primato contro l’Australia (13 luglio) e successivamente contro la squadra di casa, Singapore (15 luglio).

Il CT, Carlo Silipo, si trova a capo di un team rivoluzionato: otto atlete su quindici sono esordienti. Ma resta come punto di riferimento per le “rookie”, Roberta Bianconi. Ha debuttato nel 2009 ed è carica per la sua decima partecipazione a un Mondiale con la maglia azzurra. Le azzurre sono atterrate dal collegiale a Perth il 7 luglio. Il 9 hanno assaporato il campo di gara e giovedì 10 hanno svolto un doppio allenamento. Questo nuovo appuntamento è importante perché segna l’inizio di un nuovo ciclo di tre anni in vista delle prossime Olimpiadi. Già da ora si gettano le basi di quello che sarà il Setterosa del futuro.

I convocati. Atlete: Alessia Millo e Carlotta Meggiato (Plebisicito Padova), Sofia Giustini (CN Sabadell), Paola Di Maria e Helga Santapaola (Rapallo Pallanuoto), Roberta Bianconi (Rapallo Pallanuoto), Agnese Cocchiere e Chiara Ranalli (SIS Roma), Dafne Bettini, Aurora Condorelli, Morena Leone e Gaia Gagliardi (L’Ekipe Orizzonte), Lucrezia Cergol, Veronica Gant e Sara Cordovani (Pallanuoto Trieste).

Staff: commissario tecnico Carlo Silipo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Nuova Zelanda, Mondiali pallanuoto femminile 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 11:35. Buon divertimento!