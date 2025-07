LIVE Italia – Inghilterra, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre inseguono la finale dopo 28 anni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia – Inghilterra di calcio femminile, semifinale dell’Europeo 2025.

Le ragazze di mister Andrea Soncin arrivano a giocarsi una semifinale all’Europeo dopo 28 lunghissimi anni. E arrivano all’incontro con le britanniche dopo aver vinto, meritatamente, contro la Norvegia lo scorso mercoledì sera, con una doppietta storica di Cristiana Girelli che all’89’ ha infilato di testa, su cross impeccabile di Sofia Cantore, la difesa scandinava.

Le avversarie, nonostante si siano qualificate come seconde del proprio gruppo dietro alla Francia, non sono da sottovalutare, anzi. La squadra allenata da Sarina Wiegman, infatti, è campione in carica dell’Europeo (vinto nel 2022 in casa in Inghilterra) ed è riuscita a passare contro la Svezia, in rimonta, ai rigori. Un attacco, quello del team d’oltre Manica, che è sotto gli occhi di tutti: 13 gol fin qui in 4 gare.

I precedenti tra i due team sono pressoché in parità (con 11 vittorie azzurre e 9 britanniche in 27 incontri totali) ma, purtroppo per l’11 del Belpaese, negli ultimi anni la bilancia pende a favore delle inglesi (non perdono dal 2012, da allora quattro successi e un pareggio). Tuttavia, all’Europeo le due squadre si sono incontrate 4 volte, giocando in tutto 6 partite e le azzurre non hanno mai perso: 5 vittorie e 1 pareggio.

Quella di questa sera allo Stade de Geneve, a Ginevra, sarà, in ogni caso, un incontro storico. La finale europea manca, alle italiane, dal lontano 12 luglio del ’97, quando le compagine azzurra incontrò la Germania, allora campione in carica, che vinse per 2-0 con i gol di Minnert e Prinz. Le inglesi, invece, oltre a detenere il titolo, hanno conquistato, nella maggiore competizione del Vecchio Continente, anche due 2° posti: uno nel 1984, quando persero con la Svezia, e uno nel 2009, anche loro sconfitte dalla Germania.

Il calcio d'inizio è fissato per le 21:00 di questa sera.