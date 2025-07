LIVE Italia-Belgio, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: debutto subito fondamentale per la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’incontro valido per la prima giornata del gruppo B degli Europei 2025 femminili tra Italia e Belgio. Servirà partire bene in quanto nel raggruppamento figurano Portogallo, ma soprattutto le campionesse del mondo in carica della Spagna. Derby della penisola iberica che chiuderà la prima giornata alle 21.00.

Subito un appuntamento da non fallire per le azzurre di Soncin, che nel corso del biennio ha saputo infondere consapevolezza ed ulteriori doti tecnico-tattiche al gruppo. Il tecnico di Vigevano dovrà sciogliere alcuni dubbi. Uno su tutti se affidarsi al 3-5-2 o al 4-2-3-1. Belgio che dovrebbe partire utilizzando il 3-4-2-1 con lo spauracchio Tessa Wullaert punta centrale. Ai lati della nerazzurra agiranno Hannah Eurlings e Jarne Teulings.

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA(3-5-2): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Di Guglielmo, Caruso, Giugliano, Severini, Boattin; Cantore, Cambiaghi

BELGIO (3-4-2-1): Lichtfus; Deloose, Tysiak, Cayman; Janssens, Vanhaevermaet, De Caigny, Philtjens; Teulings, Eurlings; Wullaert

La sfida valevole per la prima giornata del gruppo B degli Europei 2025 femminili tra Italia e Belgio inizierà alle 18.00 allo Stadio de Tourbillon di Sion (Svizzera). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE minuto per minuto dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurre!