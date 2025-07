LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: percorso mosso, Longo Borghini può inventare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Giro d’Italia femminile 2025. Dopo la volata vincente di Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) nella giornata di ieri, ci apprestiamo a vivere un’altra intensa frazione all’insegna delle asperità.

Terzultima frazione che ci propone ben tre Gran Premi della Montagna, le corridore di classifica vorranno dunque attaccare, e perché no, tentare la fuga. 145 km da percorrere, con partenza fissata a Bellaria-Igea Marina e traguardo finale posto a Terre Roveresche. Inizio di corsa pianeggiante sino ad arrivare a San Marino, dove al km 33 verrà asceso l’omonimo GPM (5.3 km al 7 %). Da qui in avanti, il percorso sarà principalmente mosso. Presente un traguardo volante a Montecchio (km 80), e altri due GPM, Monteciccardo al km 89 (6.1 km al 4.9%) e Beato Sante al km 100 (5.3 km al 5.6%). Dopo quest’ultimo scoglio, le atlete pedaleranno nuovamente su terreni ondulati, sino all’arrivo di Terre Roveresche, il quale presenta un rettilineo di 350 metri.

La tappa odierna spalanca le porte alle cicliste dei ranghi alti della classifica generale; la Maglia Rosa Marlen Reusser (Movistar Team) ha il compito di proteggere il prezioso primato dagli attacchi delle inseguitrici, in particolare Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ). La nativa di Ornavasso ha un ritardo di 16” dalla svizzera nella graduatoria. Oltre all’elvetica e all’azzurra, potranno giocarsi le loro carte corridore come Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike), Liane Lippert (Movistar Team), l’italiana Soraya Paladin (CANYON//SRAM zondacrypto) e le olandesi della SD Worx Protime Lorena Wiebes e Anna van der Breggen, che non potranno però contare sull’appoggio della belga Lotte Kopecky, ritiratasi in via precauzionale dal Giro d’Italia causa fastidio alla schiena.

La sesta frazione del Giro d’Italia femminile 2025 prenderà il via alle 10:35, OA Sport vi fornirà i primi aggiornamenti a partire dalle 12:00. Vi aspettiamo!