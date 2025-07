LIVE F1, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Hamilton vuole esaltarsi sulla pista di casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sullo storico tracciato di Silverstone assisteremo a un day-1 importante per i piloti e i team nella definizione degli assetti in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale.

Grandi attese per la Ferrari e Lewis Hamilton. La Rossa in Austria ha ottenuto il podio con il monegasco Charles Leclerc, immediatamente davanti al Re Nero. Vedremo se il week end di casa darà ulteriori energie a Lewis, desideroso di fare bene in una stagione finora avara di soddisfazioni, eccezion fatta per le Sprint Race dove il britannico si è imposto in Cina e salito sul podio a Miami.

La favorita però per il fine-settimana è la McLaren. Dopo la doppietta in Stiria, firmata da Lando Norris e da Oscar Piastri, la scuderia di Woking vuole piazzare la bandierina in questo fine-settimana. Interessante capire come evolverà la lotta interna tra i piloti, funzionale al titolo mondiale. Vedremo se anche altri si inseriranno, come le Mercedes di George Russell e di Kimi Antonelli, nonché la Red Bull di Max Verstappen.

Si comincia alle 13.30 italiane con la prima sessione di prove libere, poi la seconda inizierà dalle 17.00 italiane.