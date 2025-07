LIVE F1, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Ferrari tenta la rimonta, incognita meteo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Silverstone, si prevede una gara molto interessante in cui il risultato finale è molto incerto anche per via delle mutevoli condizioni meteorologiche previste in questo pomeriggio nel Regno Unito.

La Ferrari deve rimontare. Sono state qualifiche molto deludenti quelle di ieri per la scuderia di Maranello. I presupposti con cui Charles Leclerc e Lewis Hamilton si erano avvicinati al momento del time-attack era stato molto ambizioso. I piloti però non sono stati perfetti nel loro ultimo tentativo e hanno pagato a caro prezzo le proprie imprecisioni. Lewis inizierà dalla quinta piazzola a precedere Charles.

Sarà invece in pole-position un grandioso Max Verstappen. Dopo un venerdì molto negativo nel quale si lamentava della poca prestazione della RB21, ieri l’olandese ha fatto una magia nell’attacco al tempo, precedendo le due McLaren dell’australiano Oscar Piastri (leader del Mondiale) e del britannico Lando Norris. Vedremo cosa accadrà al via, primo grande momento di questa gara.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE del GP di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il semaforo vedere della corsa a Silverstone è previsto alle ore 16.00 italiane (le 15.00 locali). Si prospettano 52 giri molto appassionanti. Buon divertimento!