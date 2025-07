LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: Ferrari per stupire tra Sprint e qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Sprint Race e delle qualifiche del GP del Belgio, tredicesimo round del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Spa-Francorchamps, ci si preparerà a un sabato estremamente impegnativo in cui le squadre e i piloti non potranno permettersi il minimo errore, dovendo affrontare prima la Sprint Race e poi le qualifiche per il GP.

La Ferrari dovrà inventarsi qualcosa per invertire la tendenza. Il monegasco Charles Leclerc ci ha messo tanto del suo per chiudere ieri nelle qualifiche Sprint in quarta piazza. Un time-attack in cui l’australiano Oscar Piastri ha conquistato la pole-position con la sua McLaren a precedere l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e l’altro alfiere di Woking, il britannico Lando Norris.

In difficoltà Lewis Hamilton e le Mercedes. Il Re Nero è incappato in un testacoda sul finire della SQ1 e non ha potuto migliorare il suo tempo, rimanendo clamorosamente escluso. Da dire che anche senza quell’uscita di pista, la prestazione di Lewis non sarebbe stata straordinaria. Un segnale tangibile di un’assenza di feeling, nonostante i tecnici del Cavallino Rampante abbiano deciso di introdurre una nuova sospensione posteriore. Notte fonda poi a Brackley: 13° George Russell e 20° Kimi Antonelli.

OA Sport vi offrirà DIRETTA LIVE della Sprint Race e delle qualifiche del GP del Belgio, tredicesimo round del Mondiale 2025 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la Sprint Race che scatterà alle 12.00, mentre per le qualifiche definiranno lo schieramento di partenza della gara domenicale bisognerà attenderà le 16.00. Buon divertimento!