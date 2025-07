LIVE Errani/Vavassori-Withrow/Khromacheva, Wimbledon 2025 in DIRETTA: gli azzurri affrontano la coppia russo-americana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale del tabellone di doppio misto di Wimbledon 2025 che vede coinvolta la coppia azzurra campione a Parigi composta da Sara Errani e Andrea Vavassori opposti a Withrow/Khromacheva!

Gli azzurri, terza forza del tabellone misto, hanno vinto due degli ultimi tre Major disputati in coppia insieme, gli US Open 2024 e pochi mesi fa anche il Roland Garros. A Wimbledon la superficie non li favorisce particolarmente, ma si sono comunque facilmente sbarazzati all’esordio della coppia di casa formata da Watson e Cash con l’inequivocabile score di 6-3 6-0.

Una vittoria contro la russa e l’americano varrebbe poi un quarto di finale contro la vincente tra la coppia WC composta da Stevenson/Lumsden e le teste di serie n.8 del tabellone misto Pavic/Babos. Da rimarcare come abbiano perso subito i numeri uno del seeding Heliovaara/Danilina per mano di Verbeek/Siniakova, che potrebbe essere la coppia rivale nella semifinale della parta alta.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell'incontro di ottavi di finale di doppio misto a Wimbledon 2025 tra ERRANI/VAVASSORI e Withrow/Khromacheva.