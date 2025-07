LIVE Errani/Vavassori-Cash/Watson, Wimbledon 2025 in DIRETTA: inizia il torneo di doppio misto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live testuale dell’esordio in questo Wimbledon 2025 di Sara Errani e Andrea Vavassori che, come ormai da diverso tempo nei tornei del Grande Slam, partecipano insieme nella categoria del doppio misto. L’esordio dei due tennisti azzurri sarà contro i britannici Julian Cash e Heather Watson: mentre il primo ha ormai formato una coppia ben consolidata con Lloyd Glasspool, la seconda nel corso degli ultimi mesi ha variato partner visto che la sua carriera è concentrata soprattutto sul singolare, con il Ranking WTA che la vede alla posizione numero 143.

Quindi, mentre la coppia tra il numero 12 del Ranking ATP nel doppio e la normale tennista britannica è sicuramente nata dalla voglia di presentare tramite una Wild Card un doppio misto interamente inglese, il duo composto da Errani e Vavassori, almeno in partenza, sembra essere di tutt’altro livello: i due tennisti ormai da mesi, come detto, giocano insieme il doppio misto nei tornei del Grande Slam, riuscendo a trionfare in due occasioni, ossia lo US Open nel 2024 e il Roland Garros nel 2025, l’ultima edizione fin qui giocata e terminata fino a poco tempo fa.

Errani e Vavassori hanno giocato e vinto il loro esordio nelle rispettive categorie di doppio, con la prima che ha trionfato in coppia con Jasmine Paolini contro Cristina Bucsa e Miyu Kato per 2-0 (6-3, 6-3), mentre il secondo, con Simone Bolelli, ha vinto contro Ariel Behar e Joran Vliegen per 2-0 (7-6, 7-6). Non si può dire lo stesso della coppia inglese: oltre la vittoria di Cash e Glaspool contro Vasil Kirkov e Bart Stevens per 2-0 (7-6, 6-4), Watson ha perso sia al primo turno del singolare 2-1 (2-6, 6-4, 6-3) contro Clara Tauson, e sia all’esordio nel torneo di Wimbledon di doppio femminile dove ha fatto coppia con Emily Appleton: insieme, le due inglesi hanno perso contro le quinte teste di serie del torneo Mira Andreeva e Diana Shnaider, che le hanno sconfitte per 2-0 (6-3, 6-4).

Insomma, i favoriti del match sono i nostri azzurri che grazie alle rispettive classifiche nel Ranking ATP e WTA di doppio sono riusciti a fare il loro ingresso nel torneo come teste di serie numero tre. Il match tra Errani/Vavassori e Cash/Watson sarà l’ultimo match sul Court 15 con il programma che inizierà alle 12.00, con Eri Hozumi e Aldila Sutjiadi che affronteranno Ekaterina Alexandrova e Shuai Zhang. A seguire ci sarà il match di doppio maschile tra Marcelo Arevalo e Mate Pavic contro la coppia tutta spagnola formata da Pedro Martinez e Juame Munar. Infine, ad anticipare Errani e Vavassori, ci sarà l’incontro di doppio misto tra Sander Arends e Demi Schuurs che se la vedranno con Joshua Paris ed Eden Silva.

Inoltre, c’è da segnalare che questa di oggi per la nostra Errani non sarà l’unico match di giornata visto che, secondo il programma rilasciato da Wimbledon, l’azzurra giocherà anche il terzo match sul Court 11 con Paolini, insieme alla quale affronteranno Hao-Ching Chan e Barbora Krejcikova. Ovviamente questo match, ma soprattutto quello che Errani e Vavassori avranno contro Cash e Watson sarà seguibile interamente su OA Sport, che vi propone la Diretta Live testuale dell’evento: non mi resta che augurare a tutti voi buon divertimento e buon tennis a tutti!