LIVE Errani/Paolini-Chan/Krejcikova, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’asticella si alza per le campionesse olimpiche

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale dell’incontro Errani/Paolini-Chan/Krejcikova, valevole per i sedicesimi di finale del torneo di doppio femminile di Wimbledon 2025.

Dopo l’eliminazione dal singolare, Jasmine Paolini è tornata in campo nella giornata di ieri, accompagnata dall’amica Sara Errani. Le campionesse olimpiche si sono rese protagoniste di una vittoria convincente nel primo turno del torneo di doppio, prevalendo con un doppio 6-3 su Cristina Bucsa e Miyu Kato, in una partita durata poco più di un’ora. Quest’oggi l’asticella si alza notevolmente, le due azzurre dovranno limitare gli errori ed esprimere i migliori colpi del proprio repertorio se vorranno accedere al turno successivo e continuare a coltivare il sogno vittoria finale.

Dall’altra parte della rete la taiwanese Hao-Ching Chan e la ceca Barbora Krejcikova, le quali hanno sconfitto ai trentaduesimi di finale Yulia Putintseva e Peyton Stearns tramite un agevole 7-6, 6-2. Come detto in precedenza, il match odierno andrà preso con le pinze; difatti, Hao-Ching Chan vanta 3 finali Slam, mentre la compagna boema ha trionfato ben sette volte in un torneo Major, due all’All England Club di Wimbledon. Inoltre, Barbora Krejcikova torna ad affrontare Jasmine Paolini dopo la finale di Wimbledon del 2024, la quale vide il trionfo in tre set della ceca.

