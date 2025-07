LIVE Errani/Paolini-Bucsa/Kato, Wimbledon 2025 in DIRETTA: Jasmine punta tutto sul doppio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e bentrovati ad una nuova Diretta Live testuale di tennis. Quest’oggi le azzurre Jasmine Paolini e Sara Errani affrontano la spagnola Cristina Bucsa e la giapponese Miyu Kato, nel match valevole per il primo turno del torneo di doppio femminile di Wimbledon 2025.

Dopo la cocente ed inaspettata eliminazione dal singolare, Jasmine Paolini torna subito in campo, al fianco della compagna di successi Sara Errani. Nell’ultimo biennio, numerosi i titoli conquistati dalla coppia nostrana, tra cui spiccano i due trionfi agli Internazionali d’Italia, l’oro olimpico della scorsa estate e il Roland Garros conquistato lo scorso maggio. Quest’oggi, la veterana e la numero 1 italiana tenteranno di replicare quanto fatto di buono negli ultimi tempi, con lo scopo di fissare il primo mattoncino verso il sogno dello Slam più prestigioso.

Ad attenderle dall’altra parte della rete l’iberica Cristina Bucsa e la nipponica Miyu Kato. Sarà un incontro da non sottovalutare per le nostre campionesse, Bucsa e Kato occupano rispettivamente la quarantunesima e la quarantaseiesima posizione nel ranking mondiale. Inoltre, c’è un precedente che sorride a quest’ultime due giocatrici : negli ottavi di finale del torneo di Miami dello scorso febbraio, Bucsa e Kato prevalsero su Errani e Paolini con il punteggio di 7-6, 6-2, con il quale proseguirono l’avventura nel torneo americano, spingendosi sino in finale, poi persa al super tie-break contro la coppia russa Andreeva-Shnaider.

L'incontro è fissato come terzo del programma sul campo 8 a partire dalle ore 12:00