LIVE Darderi-Thompson, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’azzurro prova a sfruttare l’occasione per gli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno di Wimbledon 2025 tra Luciano Darderi e l’australiano Jordan Thompson. Primo confronto diretto tra i due tennisti con il vincente dell’incontro che troverà agli ottavi di finale uno tra l’americano Taylor Fritz e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Darderi, ventitreenne di Villa Geseli (Argentina) si presenta all’importante appuntamento a margine delle vittorie sul russo Safiullin e sul britannico Fery. L’italo-argentino, specialista della terra rossa, ha giù più volte di mostrato di riuscire sorprendentemente a snaturare le sue caratteristiche proponendo un tennis diverso e maggiormente propositivo sull’erba. L’intelligenza tattica dell’azzurro continua a sorprendere sui prati londinesi.

Dal canto suo Thompson, trentunenne di Sydney, arriva al terzo turno dello Slam britannico dopo aver superato in 5 set dapprima il ceco Kopriva, poi il francese Bonzi. Numero 44 del ranking ATP l’oceanico in carriera vanta un successo colto nell’ATP 250 di Los Cabos nel 2024 e tre sconfitte in finale tra cui due proprio sull’erba di s’-Hertogenbosh nel 2019 e nel 2023.

La sfida di terzo turno di Wimbledon 2025 tra Luciano Darderi e l’australiano Jordan Thompson sarà il quarto match sul Court 18 dopo Glasspool/Olmos-Withrow/Khromacheva, la prosecuzione di Fucsovics-Monfils e Chan/Krejcikova-Errani/Paolini. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!