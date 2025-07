LIVE Darderi-Cerundolo, ATP Bastad 2025 in DIRETTA: l’italoargentino insegue la finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di semifinale dell’ATP 250 di Bastad che mette di fronte Luciano Darderi e Francisco Cerundolo. In palio una potenziale terza finale in carriera per il 2002 di Villa Gesell.

Si tratta del confronto indubbiamente più difficile per Darderi, che si trova ad affrontare un avversario che sta cercando di tornare a scalare il ranking ATP (difatti è interessato anche Lorenzo Musetti: il suo connazionale, che tale è da tutta la carriera sportiva, potrebbe spedirlo al numero 18 mondiale vincendo). Va pur detto che il cammino di Cerundolo tanto facile non è stato.

Il classe 1998 di Buenos Aires, avuto un bye al primo turno, al secondo ha avuto qualche problema contro il bosniaco Damir Dzumhur, sconfitto 6-0 3-6 6-3. Di converso, cammino più lineare per Darderi, che dopo un 6-2 2-6 6-2 al belga Raphael Collignon ha concesso sei game tra Elias Ymer e un dimesso Sebastian Baez.

Notevole la forma del portacolori dell’Italia, che ha peraltro un discreto storico con Cerundolo nell’ultimo anno e mezzo. Tre i precedenti, con l’argentino che è avanti 2-1. Prima vittoria per Darderi un anno fa a Houston, poi, quest’anno a Buenos Aires e a Rio de Janeiro, si è sempre imposto il numero 1 non solo d’Argentina, ma del Sudamerica tutto. Un successo vorrebbe dire per Darderi top 50 e per l’Italia 7 giocatori entro questa quota.

Il match tra Luciano Darderi e Francisco Cerundolo si giocherà come secondo dopo l’altra semifinale, quella in cui si sfidano l’argentino Camilo Ugo Carabelli e l’olandese Jesper de Jong. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!