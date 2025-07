LIVE Cocciaretto-Bencic, Wimbledon 2025 in DIRETTA: la veterana svizzera sulla strada degli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live testuale del match tra Elisabetta Cocciaretto e Belinda Bencic, valido per i sedicesimi di finale di Wimbledon. La partita, che sarà la prima del programma nel Court 16 della giornata di oggi, vede favorita l’ex numero 9 al mondo ed attuale 35 nel ranking WTA, anche se la nostra azzurra sta giocando un grandissimo tennis su erba questa stagione, e vuole continuare a sorprendere nel corso di questo importante Slam.

Al debutto nel torneo, Cocciaretto si è messa subito in mostra con uno dei tanti upset che ci sono stati in questa edizione di Wimbledon, riuscendo a battere Jessica Pegula, terza testa di serie, per 2-0 (6-2, 6-3). Il secondo turno ha avuto un’avversaria di tutt’altro livello, visto che ha incontrato e sconfitto la numero 98 al mondo Katie Volynets, anche in questo caso con un rotondissimo 2-0 (6-0, 6-4), a dimostrazione del grande tennis che sta giocando.

Anche Bencic è partita molto bene, battendo l’americana Alycia Parks 2-0 (6-0, 6-3), mentre ha dovuto fare un po’ più di fatica nel corso del secondo turno: la svizzera ha incontrato la numero 113 al mondo Elsa Jacquemot che ha battuto 2-1 (4-6, 6-1, 6-2). Servirà la miglior Cocciaretto per battere un’avversaria esperta come la tennista svizzera che qui a Wimbledon ha raggiunto per ben tre volte il quarto turno, mentre per l’azzurra sarebbe la prima volta in carriera.

Il match, come detto, sarà il primo del programma del Court 18: a seguire ci sarà l’incontro tra Marin Cilic e Juame Munar che chiuderà un’ordine di gioco molto breve per questo campo specifico. Ovviamente, l’intero match sarà seguibile interamente qui, su OA Sport, che come sempre vi propone la Diretta Live testuale del match: non ci resta che augurare a tutti voi buon divertimento e buon tennis!